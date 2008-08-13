Тимошенко не запросили на засідання РНБО, а потім оббрехали

Управління у зв‘язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України заявляє, що прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в останні дні не отримувала запрошень на засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Управління у зв‘язках із ЗМІ Секретаріату КМУ.

Крім того, у документі зазначається: “Також відомо, що в середу ніяких засідань РНБО не проводилося. Про те, що Рада національної безпеки та оборони нібито ухвалила рішення, а Президент на цій підставі видав Указ, в уряді дізналися із ЗМІ”.

“На жаль, - йдеться в повідомленні, - вимушені констатувати, що брехня та намагання скомпрометувати стали єдиною справою та щоденним правилом керівників президентського Секретаріату”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, під час брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК повідомив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО затвердив рішення РНБО про порядок перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України.

За інформацію О.ШЛАПАКА, РНБО прийняла це рішення шляхом опитування. Рішення підтримали 12 із 14 членів Радбезу. Не підтримали прем`єр-міністр та міністр внутрішніх справ, повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО уже звернувся до О.ШЛАПАКА з вимогою спростувати інформацію про непідтримку ним рішення Ради національної безпеки та оборони щодо умов переміщення Чорноморського флоту Росії по території України. Ю.ЛУЦЕНКО висловив здивування з приводу того, що він начебто не голосував за проект рішення щодо умов переміщення ЧФ РФ територією України. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він як більшість членів РНБО, зараз перебуває у законній відпустці, але в той же час його не було попереджено про проведення сьогоднішнього засідання РНБО. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він перебуває у режимі телефонного зв’язку, проте з ним ніхто не зв’язувався з цього питання.