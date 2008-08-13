Лавров пояснив, що російські військові роблять у грузинських містах

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ підтвердив, що російські військові знаходяться біля грузинських міст Горі та Сенакі.

За його словами, вони "знешкоджують величезні арсенали озброєнь і техніки, яка знаходиться там без нагляду" і "становить загрозу для мирних жителів".

Міністр також зазначив, що російські військовослужбовці розмовляли з мешканцями Горі і з`ясували, що в місті "немає ні мера, ні правоохоронних органів, вони його кинули, там просто самі мешканці, кинуті напризволяще". "Російські військовослужбовці зараз організовують партію гуманітарної допомоги для жителів Горі", - наголосив С.Лавров.

Також С.ЛАВРОВ спростував інформацію, що є у американських офіційних осіб, про те, що російські миротворці в зоні грузино-осетинського конфлікту не реагують на мародерство, що нібито має місце. За його словами, він мав телефонну бесіду з Держсекретарем США Кондолізой РАЙС і особисто запевнив її в суворій дисципліні російських військових. "Якщо що-небудь подібне підтвердиться в околицях Горі, Цхінвалі або де-небудь ще, ми реагуватимемо найсерйознішим чином", - запевнив російський міністр.

"Ми розуміємо, що, за великим рахунком, нинішнє грузинське керівництво - це спеціальний проект США, що США переживають за долю цього свого проекту", - зауважив С.Лавров. Але, за його словами, США "доведеться вибирати - або поняття престижу щодо віртуального проекту, або реальне партнерство з питань, які справді вимагають колективних дій".