Чим викликане мовчання Тимошенко?

Кавказька криза змусила українських політиків стрепенутися. Схоже, ескалація напруги на Кавказі заскочила зненацька Юлію Тимошенко, яка не коментує останні події всупереч своїй звичці. Мабуть, лідерові БЮТ сьогодні вигідніше тримати паузу, ніж сказати що-небудь виразне.

Юлію Володимирівну не випадково вважають найактивнішим політиком країни. Дійсно, з моменту повернення в прем`єрське крісло в грудні минулого року, Тимошенко дозволила собі лише одного разу захворіти, постійно залишаючись на авансцені політичного життя. Діяльність уряду - не театр, тут другим складом виконавців можна обійтися далеко не завжди. До серпня 2008-го Юлія Володимирівна словом і ділом доводила, що у неї немає відпусток. Тому її зникнення з інформаційного поля здивувало багатьох і викликало пересуди. Готову відповідь запропонував лідер «Єдиного Центру»: Ігор Кріль упевнений, що Тимошенко відпочиває на одному з островів у Середземному морі з «соратниками з СДПУ(о)». Ігор Іванович взагалі дуже ревниво стежить за діями прем`єра, добровільно узявши на себе функцію громадського контролера уряду.

Експерти і аналітики вже пов`язали прем`єрське мовчання з майбутніми переговорами по газу з Росією і майбутньою президентською кампанією, в якій Тимошенко безумовно буде не пасивним учасником. Добре відомо, що Кремль і Газпром - майже одне й те саме. Певно, в Москві зробили висновки з допущених у 2004 році помилок по відношенню до України і намагатимуться, як мінімум, диверсифікувати політичні ризики.

Втім, в урядово-бютівській позиції є чимало дивностей. Григорія Немирю, «особистий МЗС» Тимошенко, відрядили до Тбілісі як спецпредставника Кабінету Міністрів тільки 11 серпня. Мабуть, Григорій Михайлович повинен зробити свій внесок до організовуваного європосередниками припинення вогню. Втім, рішення уряду контрастує з позицією «сердечників». Мовляв, зовнішня політика - прерогатива глави держави, а прем`єрові є чим зайнятися на рідній землі. Цікаво, що самостійні коментарі щодо подій на Кавказі від бютівців звучать не часто. Та й сама Юлія Володимирівна, яка тепло спілкувалася з Михайлом Саакашвілі під час офіційного візиту до Грузії в 2005 році, одержала від нього телефонні привітання в грудні 2007-го відразу після обрання прем`єром, мовчить якось нелогічно.

Зрозуміло, що на Банковій не могли пропустити такий промах заклятого політичного друга і оперативно закрутили піар-карусель над позиціями уряду. Високопосадовці президентського Секретаріату дали зрозуміти, що мовчання Тимошенко - зовсім не золото, а спроба одержати певні політичні дивіденди вже найближчим часом. Підлеглі Віктора Балоги нагадали, що здавати національні інтереси заради отримання власної вигоди не слід. Масла у вогонь підлило «прийняте заочним голосуванням» рішення РНБО, що обмежує свободу дій Чорноморського флоту Російської Федерації. Як повідомив журналістам перший заступник глави Секретаріату Олександр Шлапак, підписів Юлії Тимошенко і Юрія Луценка під рішенням не було, на що в апараті прем`єра і міністра внутрішніх справ відповіли, що їх не запрошували на засідання Ради. Оскільки РНБО залишилося єдиним органом, де існує пропрезидентська більшість, позиція Юлії Володимирівни і Юрія Віталійовича нічого змінити не могла, зате відсутність автографів під рішенням може вдарити по їх репутації.

Хоча липневий візит до України голови правління Газпрому Олексія Міллера супроводжувався бадьорими коментарями українського прем`єра, ніякої конкретики за ними не послідувало. Очевидно, що газові переговори вступлять в активну фазу тільки восени - російській енергетичній монополії вигідно тягнути час до підписання контракту на постачання наступного року. Мабуть, розраховувати на обіцяну Тимошенко довгострокову угоду не варто.

Сприятливий, на перший погляд, для Юлії Тимошенко варіант - мінімальне підвищення вартості газу при збереженні об`ємів його постачань Україні. Він можливий лише в обмін на значні поступки в майбутньому, тому лідерові БЮТ все одно доведеться говорити з Ющенком. Та й, чесно кажучи, тактичні навики леді Ю ніяк не трансформуються в стратегічне мислення. Навряд чи ціна на газ буде такою низькою, що співгромадяни, надихненні нею, внесуть Юлію Володимирівну в Маріїнській палац за підсумками президентської кампанії. До того ж прем`єр неодноразово запевняла, що на потреби житлово-комунального господарства вистачить газу внутрішнього видобування, а працювати на інтереси крупних промислових підприємств у неї підстав немає.

Збереження прем`єрського портфеля для Тимошенко стане малоймовірним, якщо вартість газу підбереться до апокаліптичних прогнозів, які раз у раз просочуються з штаб-квартири Газпрому. Якщо добре подумати, черговий перехід в опозицію може стати якраз тим політичним сальто, за допомогою якого можна опинитися в президентському кріслі. Звичайно, якщо у Юлії Володимирівни вистачить витримки і запасу популярності. Принаймні, поширена каналами маловідомого агентства заява Тимошенко про підтримку законного керівництва і територіальної цілісності Грузії виглядає хорошою міною при поганій грі.

Схоже, в новий політичний сезон Україна вступить не тільки на черговому витку протистояння усередині правлячої еліти (вітчизняні політики навідріз відмовляються займати узгоджену позицію з найважливіших зовнішньополітичних питань), але і з заплямованим кон`юнктурою прапором блоку, що підтримує прем`єра. Якщо мовчання Віктора Януковича стало вже звичним, то тривала пауза в активності Тимошенко може мати для її іміджу «відповідальної за країну» неприємні наслідки.

Євген Магда

P.S. Прес-секретар прем`єр-міністра Марина Сорока заявила, що Юлія Тимошенко не висловлювала свою позицію щодо конфлікту на Кавказі.