У НАБУ вимагають зняття недоторканності з депутата Онищенка
Національне антикорупційне бюро підготувало та передало сьогодні до Генеральної прокуратури України подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Олександра Онищенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
За його словами, Онищенко підозрюється у причетності до зловживань під час реалізації газу, видобутого при спільній діяльності з ПАТ "Укргазовидобування".
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"Сьогодні вранці за результатами розслідування мною як процесуальним керівником у провадженні було підготовлено і направлено до приймальні генерального прокурора подання до Верховної Ради на надання згоди, затримання та арешт народного депутата Онищенка", - сказав антикорупційний прокурор.
Відповідаючи на запитання, де перебуває Онищенко, глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав: "В Україні".
Раніше 15 червня ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшук у приймальні нардепа Онищенка.