У НАБУ вимагають зняття недоторканності з депутата Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, Онищенко підозрюється у причетності до зловживань під час реалізації газу, видобутого при спільній діяльності з ПАТ "Укргазовидобування".

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"Сьогодні вранці за результатами розслідування мною як процесуальним керівником у провадженні було підготовлено і направлено до приймальні генерального прокурора подання до Верховної Ради на надання згоди, затримання та арешт народного депутата Онищенка", - сказав антикорупційний прокурор.

Відповідаючи на запитання, де перебуває Онищенко, глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав: "В Україні".

Раніше 15 червня ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшук у приймальні нардепа Онищенка.