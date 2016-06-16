Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко підтримав Оксану Томчук як кандидата в нардепи в 27-му окрузі

«Я впевнений, що до влади мають приходити розумні, молоді, амбіційні патріоти. Ми маємо об’єднатися та не допустити реваншу екс-регіоналів та їхніх прибічників, частина з яких зараз маскується під вишиванками та перебігла до псевдопатріотичних політичних сил. Я вважаю, що Дніпро повинен підтримати чи не єдиного кандидата від демократичних сил – Оксану Томчук, яка довела, що варта довіри», – сказав Валентин Наливайченко в коментарі виданню «Дніпроград».

Політик наголосив, що Оксана Томчук – професійний адвокат, який боровся з корумпованою судовою системою ще задовго до того, як українці вийшли на Майдан. «Вона й зараз бореться в судах за наших захисників-добровольців, – нагадав лідер руху «Справедливість». – Це та молода сила, якої дуже бракує в парламенті. Дніпро – місто, що зупинило «русскую весну», і воно заслуговує на сильну команду у Верховній Раді».

Нагадаємо, раніше про свою підтримку висуванці УКРОПу висловив лідер руху ДІЯ – нардеп Дмитро Ярош.