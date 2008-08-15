Україна має добитися виконання Росією указів Ющенка щодо ЧФ

Україні необхідно добитися виконання російською стороною указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо пересування формувань Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО журналістам після сьогоднішнього засідання комітету, на якому розглядалося питання щодо конфлікту між Росією і Грузією.

Коментуючи учорашнє підписання Президентом В.ЮЩЕНКОМ двох указів щодо ЧФ РФ, А.ГРИЦЕНКО зауважив, що подібні документи готувалися вже давно, але були прийняті лише зараз.

А.ГРИЦЕНКО позитивно оцінив набуття чинності цими указами і у зв’язку з цим зауважив, що їхнє прийняття підпадає під ситуацію «краще пізно, ніж ніколи».

Водночас він наголосив, що керівництво держави має ухвалювати такі рішення і робити такі заяви, які буде спроможне виконати.

Говорячи про дієвість цих указів Президента, А.ГРИЦЕНКО заявив, що «Україна повинна добитися їхнього виконання російською стороною».

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

У такому повідомленні обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується.

У разі отримання згоди командування ЧФ інформує не пізніше ніж за одну добу до перетину державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України.

У випадку невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та можуть від імені України вимагати від військового корабля або літака ЧФ негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір.