Канада скасувала спільні військові навчання з Росією

Канада у четвер скасувала спільні військові навчання з Росією через її участь у конфлікті з Грузією, повідомляє агентство Франс Прес.

"В світлі поточної ситуації в Грузії і після консультації з нашими американськими союзниками, ми дійшли згоди, що було б недоцільне проводити спільні навчання "Пильний орел" (Vigilant Eagle)", - заявив міністр оборони Канади Пітер Маккей.

Спільні навчання об`єднаного командування ППО США й Канади (NORAD) та Росії мали розпочатися 20 серпня.

Раніше з`явилися повідомлення про скасування навчань FRUKUS-2008 в Японському морі через відмову участі в них кораблів США і Великої Британії.