Гриценко: ВР має відреагувати на грузино-російський конфлікт

У вересні, на початку чергової сесії, Верховна Рада України повинна прийняти єдине, консолідоване рішення щодо грузино-російського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО журналістам після засідання комітету, на якому розглядалося питання щодо конфлікту між Росією і Грузією.

У зв’язку з цим А.ГРИЦЕНКО повідомив, що на засіданні лише обговорювалися певні питання, але конкретні рішення не приймалися.

Він пояснив це неповною присутністю усіх членів комітету на засіданні. Разом з цим А.ГРИЦЕНКО зазначив, що ініціюватиме перед головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ питання проведення підготовчого засідання для погодження усіх суперечливих питань, пов’язаних із ситуацією на Північному Кавказі.

«Верховна Рада повинна ухвалити єдине, консолідоване рішення з цього питання, адже ця сфера безпосередньо пов’язана і з нашою незалежністю», - сказав А.ГРИЦЕНКО.