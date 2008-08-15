Речниця Тимошенко спростувала заяви про її підтримку Грузії

Міністр закордонних справ Володимир Огризко заявляє, що прем’єр Юлія Тимошенко не робить офіційних заяв з приводу подій у Грузії через те, що керівництво зовнішньою політикою здійснює президент.

Про це Огризко заявив в четвер ввечері в ефірі 5 каналу.

"Згідно з Конституцією, керівництво зовнішньополітичною діяльністю здійснює президент України. Цим все сказано", - заявив Огризко.

"Звичайно, прем’єр і я як міністр можемо висловлювати позицію держави, але остаточну лінію визначає президент. Що він успішно і робить", - додав він.

Водночас 5 канал навів заяву прес-секретаря Тимошенко Марини Сороки, якою вона спростувала заяви віце-прем`єра Григорія Немирі, які він зробив в четвер від імені Тимошенко про солідарність з керівництвом Грузії.

"Прем’єр не висловлювала своєї позиції щодо конфлікту на Кавказі. Мені нічого про це невідомо. У випадку, якщо такий коментар з`явиться, він обов’язково буде розміщений на урядовому порталі", - наводить 5 канал слова Сороки.

Українська правда