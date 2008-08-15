Огризко думає, що Росія не наважиться порушити указ Ющенка щодо ЧФ

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО впевнений, що Росія не наважиться порушувати порядок перетину українського кордону кораблями Чорноморського флоту.

Про це він сказав учора ввечері в ефірі "5 каналу".

"Якщо Росія є член міжнародної спільноти, то плювати на інших не годиться. І ви знаєте, виходячи з реакції світової спільноти, коли жодна з країн публічно, офіційно не висловилася на підтримку дій, які вжила Росія. Загнати себе в таку зовнішньополітичну ізоляцію треба вміти. Тому я не думаю, що в Росії знайдуться тверезі люди, які будуть вести роботу таким чином", - сказав В.ОГРИЗКО.

Загалом В.ОГРИЗКО назвав Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо Чорноморського флоту РФ таким, що давно визрів.