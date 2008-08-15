Тимошенко зауважила, що в Україні добре вчать стріляти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали Артура АЙВАЗЯНА зі здобуттям золотої медалі з кульової стрільби на XXIX літніх Олімпійських іграх у Пекіні.

Як повідомляє прес-служба Президента, у привітанні В.ЮЩЕНКО зазначив, що “здобута золота медаль стала подарунком мільйонам вдячних уболівальників, доказом того, що українські спортсмени мають олімпійську силу духу, бажання боротися і вміння перемагати”.

Також Президент побажав спортсмену нових здобутків на славу Україні.

У свою чергу, за повідомленням прес-служби Кабінету міністрів України, у вітальній телеграмі глава уряду зазначила, що золота медаль “переконливо свідчить про добрі традиції української школи стрільби та посилення її позицій на міжнародній спортивній арені”.

“Ця нагорода особливо вагома... для усієї національної команди тому, що дісталася у безкомпромісній боротьбі з достойними суперниками”, – йдеться у вітанні прем’єра.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що ця перемога додасть упевненості у власних силах усім українським олімпійцям, зміцнить їхню віру в подальші перемоги.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх у Пекіні Артур АЙВАЗЯН у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з результатом 702,7 балів завоював другу золоту медаль для України. Друге місце у цих змаганнях здобув американець Метью ЕММОНС (701,7), третє – у австралійця Ворена ПОТЕНТА (700,5).

А.АЙВАЗЯН вже втретє бере учать у Олімпійських іграх: 2000 року в Сіднеї він посів 5-те місце, 2004 в Афінах був 7-м.

Першу золоту медаль для України на Олімпіаді в Пекіні здобула 14 серпня українська жіноча збірна з фехтування на шаблях у складі: Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН, Олена ХОМРОВА і Ольга ЖОВНІР.