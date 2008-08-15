Генштаб: ППО цілодобово прикриває державні об’єкти України

На сьогодні цілодобове бойове чергування з охорони повітряного простору України щоденно несуть близько двох тисяч військовослужбовців протиповітряного компоненту Повітряних сил Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник начальника Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенант Ігор РОМАНЕНКО сьогодні під час перевірки готовності частин Повітряних сил ЗСУ до охорони повітряного простору держави. Він, зокрема, відвідав зенітно-ракетну бригаду, яка дислокується на Київщині.

І.РОМАНЕНКО наголосив, що війська протиповітряної оборони у мирний час виконують бойове завдання із охорони повітряного простору України. «Це є стратегічне завдання у контексті національної безпеки. Українські ППО цілодобово прикривають важливі державні та промислові об’єкти України, а також угрупування військ», - зауважив І.РОМАНЕНКО.

При цьому він наголосив, що особлива увага приділяється обороні неба над столицею держави. За словами заступника начальника Генштабу ЗСУ, це завдання виконують зенітно-ракетна бригада та авіаційна винищувальна бригада.

Говорячи про кількісний та якісний потенціал української протиповітряної оборони, заступник начальника Генштабу підкреслив, що можливостей цих військ достатньо для забезпечення прикриття усієї території України.

Водночас І.РОМАНЕНКО вказав на недостатність фінансування розвитку ППО. «Незважаючи на брак коштів, ми удосконалюємося і намагаємося відповідати сучасним вимогам», - сказав він. Зокрема, заступник начальника Генштабу ЗСУ зазначив, що основними шляхами такого розвитку є, «на жаль, не закупівля нових комплексів і систем, а модернізація тих, що є».

Разом з цим як позитивний пріоритет І.РОМАНЕНКО відзначив поступовий перехід автоматизованої системи управління Збройних Сил на цифрові системи зв’язку нового покоління.

Відповідаючи на запитання журналістів про ефективність протидії ППО Грузії російській авіації під час збройного конфлікту, І.РОМАНЕНКО наголосив на необхідності проведення ретельного аналізу і уточнення такої інформації. «Як фахівець, що прослужив у протиповітряній обороні близько 40 років, хочу застерегти експертів, журналістів від передчасних і не завжди об’єктивних висновків з такого непростого питання, яке потребує компетентної фахової ретельної оцінки», - сказав І.РОМАНЕНКО.