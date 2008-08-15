Кравчук: Саакашвілі нічим не відрізняється від Єльцина

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що Україна має дотримуватись нейтралітету в російсько-грузинському конфлікті.

Про це він заявив в інтерв’ю “Газеті по-українськи” №147 від 15 серпня.

“Жодна європейська країна не висловилась однозначно. ЛУКАШЕНКО вчинив так само. А Україна — ні. Хоча я зразу казав: найкраще для нас — нейтралітет. Адже у нас немає стратегічних інтересів на Північному Кавказі”, - сказав він.

Л.КРАВЧУК вважає, що Грузія не мала права бомбити Південну Осетію, так само як і Росія не мала права бомбити Грузію. “Грузія керувалася тим самим, що й Росія Єльцина, коли бомбила Чечню. СААКАШВІЛІ нічим не відрізняється від Бориса Єльцина у своїх агресивних намірах облаштувати країну силою”, - зазначив Л.КРАВЧУК.

Відповідаючи на запитання, про який нейтралітет можна говорити, коли російський флот з території України напав на Грузію, Л.КРАВЧУК сказав, що Росія мала мандат миротворчих сил.

На зауваження журналіста, що мандат Організації Об’єднаних Націй давав право Росії ввести обмежену кількість військ, а Росія ввела в десятки разів більше дозволеного, Л.КРАВЧУК сказав: “Ввели, бо Грузія першою почала агресію. Аби цього не було, я засуджував би Росію найстрашнішими словами”.

Екс-Президент вважає, що Україна не повинна мовчати. “Ми повинні зробити заяву. Відповідно до Будапештської угоди, ядерні країни взяли на себе зобов’язання гарантувати Україні безпеку й територіальну цілісність. Чому ми не звертаємося до них і до Євросоюзу”, - сказав він.

”От на нашій території є російський флот. Росія без погодження України вивела з Севастополя військові кораблі, й вони можуть брати участь у військовому конфлікті. Ми вважаємо, що це порушення угоди про базування флоту. І ставимо питання: чи може в таких умовах ця угода тривати до 2017 року?”, - додав Л.КРАВЧУК.

Він також вважає правильним, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не коментує події в Грузії. “Це сфера діяльності Президента — він відповідає за зовнішню політику”, - сказав Л.КРАВЧУК.

Крім того, на його переконання, неправильно зараз казати, що Україна не погодиться на перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року.

“Але чи встигне Росія вивести флот до 2017-го? Може їй треба буде час до 2020 року. Я за те, щоб російський флот залишив нашу базу, це моя тверда позиція. Але все треба вирішувати у переговорах. Не слід їм сьогодні казати: забирайтеся, і ми вас не пустимо!”, - сказав він.