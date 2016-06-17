"Народний фронт" розробляє законопроект про відкриті виборчі списки

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", перший заступник голови комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець у п’ятницю в інтерв’ю журналістам.

Він нагадав, що позиція фракції "Народний фронт" щодо питання відкритих виборчих списків вже давно офіційно визначена підписом під Коаліційною угодою, в якій записана чітка вимога щодо запровадження таких списків.

За його інформацією, наразі працює робоча група під керівництвом Голови Верховної Ради Андрія Парубія, яка займається саме розробкою закону про відкриті виборчі списки.

Як повідомив Леонід Ємець, на цей момент робоча група розглянула три варіанти законопроекту про відкриті виборчі списки, представлені різними фракціями, і вже за кілька місяців планує вийти на остаточний варіант цього законопроекту.

Читайте такожПарубій розповів про запропоновану ним систему виборів за відкритими списками

За його словами, серед представлених законопроектів деякі "з натяжкою можна назвати відкритими виборчими списками".

"Це ті ж самі закриті списки. А відкритість полягає у тому, що їх опублікують в газеті. От це вам буде відкритість!", - наголосив він.

"Але є й інші варіанти, прихильниками яких є я, Андрій Парубій та інші депутати. Ми є авторами цих законопроектів. Це і Виборчий Кодекс, і законопроект про регіональні відкриті виборчі списки, де громадяни матимуть можливість обирати не лише партію з її списком, але й місце конкретного кандидата у цього списку", - резюмував представник фракції "Народний фронт".