У Тимошенко вирішили зіграти з Секретаріатом Ющенка в мовчанку

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає ганебною заяву заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО про наявність домовленостей з Росією про підтримку Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ заявив сьогодні на брифінгу, підкресливши, що ця заява більше потребує коментаря Президента, аніж представників уряду.

«Сама по собі ця заява ганебна, вона межує з викликом, але оскільки ми розуміємо, що ця заява була зроблена не компетентними людьми – органом, який не уповноважений робити такі заяви, ми, безумовно, не будемо реагувати. Уряду є чим займатися», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Він також висловив думку, що Президент України «мав би відреагувати на подібні заяви», які не вперше і, мабуть, не востаннє, лунають з вуст «технічних працівників його допоміжного органу».

«Відсутність реакції спонукає думати, що такі заяви або підтримуються, або заохочуються. Ми не думаємо, що це є так, але сподіваємося, що з боку Президента буде відповідна реакція у випадку, якщо хвиля подібних заяв буде продовжуватись в ситуації, коли всі один одного закликають до єдності, до згуртованості і до скоординованих дій», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 серпня, А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що відсутність єдиної позиції в Україні щодо ситуації у Грузії може означати існування певних домовленостей з Росією щодо підтримки лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Зокрема, він повідомив, що у Секретаріаті Президента є інформація, що відбуваються певні домовленості у БЮТ та його лідера щодо підтримки на майбутніх президентських виборах.

Також, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, існує домовленість, що окремі бізнес-кола, які є спонсорами цієї політичної сили, та «Газпром» досягли домовленості щодо реалізації спільних проектів по транспортуванню і реалізації газу в Україну і Європу.

Крім того, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, к Секретаріаті Президента існує інформація про досягнуту домовленість щодо стримування процесу отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.