В НФ впевнені, що жодне з рішень "путінського" форуму в Петербурзі не буде втілено в життя

Про це заявив у коментарі "Цензор.НЕТ" народний депутат України, член фракції "Народний фронт" Ігор Гузь.

За його словами, не варто хвилюватися через заяви про Україну, зроблені на форумі в Санкт-Петербурзі деякими західними політиками та економістами. Адже рішення щодо Росії приймаються абсолютно іншими людьми в зовсім інших місцях. "І ці місця - точно не карикатурний путінський форум", - зазначив народний депутат.

"Подивіться, хто ці заяви робить і як вони інтерпретуються. Зокрема, Генсек ООН Пан Гі Мун зробив сумнівну заяву, на яку вже справедливо відреагував представник України в ООН Єльченко", - зазначив Гузь.

"Путін любить возити до себе в якості весільних генералів політиків-лузерів з минулого. Вони, очевидно безкоштовно, створюють для внутрішньоросійської пропаганди ілюзію підтримки дій Москви в світі. Зокрема, в цьому році приїжджав давній друг Путіна Саркозі. Нехай візит і заяви на економічному форумі окремих західних політиків залишаться на їхній совісті", - підкреслив Ігор Гузь.

Він також додав, що теми, які піднімаються на форумі - "Північний потік-2", роль Росії у врегулюванні нею ж спровокованих конфліктів і політичних криз і т. д. - це компоненти гібридної війни Путіна, а не серйозна дискусія про економічний розвиток Росії.

"Режим Путіна все одно впаде. І головна заслуга в цьому буде саме України", - резюмував народний депутат.