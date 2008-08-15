Війна війною, а газові переговори - за розкладом

На сьогоднішній день газові переговори між Україною і Росією йдуть без збоїв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Все йде своїм звичаєм», - сказав О.ДУБИНА.

Як повідомляв УНІАН, директор Міжнародного інституту політичної експертизи (м. Москва) Євген МІНЧЕНКО раніше заявляв, що будь-яке загострення відносин між Україною і Росією негативно впливатиме на переговори з поставок газу до України.

При цьому він додав, що, мабуть, тому прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО нічого не говорить з приводу конфлікту Грузії і Росії, і «абсолютно правильно робить з політичної точки зору».

Довідка УНІАН. Російський газ до України в 2008 році поставляється по 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно з 130 дол. за тис. куб. м у 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м у 2006 році. Ставка транзиту російського газу через територію України зросла з 1,6 дол. у 2007 році до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км у 2008 році.

Наприкінці липня голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що ціна на газ для України з 1 січня 2009 року підвищиться до 400 доларів за тисячу кубометрів.