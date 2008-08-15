Немиря пояснив, чому Тимошенко мовчить про Грузію

Відсутність заяв прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, як і прем`єр-міністрів інших європейських країн, щодо грузино-російського конфлікту була викликана недопущенням «ескалації риторики» при розв’язанні ситуації в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України, спеціальний представник уряду України в Грузії Григорій НЕМИРЯ.

«Із самого початку, коли ми почали аналізувати ситуацію, ми звернули увагу на один з принципів ОБСЄ, який був озвучений головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Фінляндії Александером СТУББОМ, – уникнення ескалації риторики», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також зазначив, що абсолютно закономірно, що в даній ситуації такі заяви робить Президент, а позицію уряду було доручено озвучити віце-прем`єр-міністру (Г.НЕМИРІ).

При цьому Г.НЕМИРЯ зазначив, що керівництво Грузії подякувало уряду України за «чітку позицію і за оперативне реагування на ситуацію».

Також віце-прем`єр сказав, що жодних заяв щодо ситуації в Грузії не робили прем`єр-міністри інших європейських країн, зокрема, Франції, Фінляндії і канцлер Німеччини.