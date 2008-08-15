У Тимошенко побачили, що Балога порушив закон Ющенка

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА своєю заявою про відсутність єдиної реакції всіх гілок влади на події в Грузії порушує указ глави держави, яким лише Президент і міністр закордонних справ уповноважені робити офіційні заяви у сфері зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України, спеціальний представник уряду в Грузії Григорій НЕМИРЯ.

«Те, що я прочитав, мене, чесно кажучи, схвилювало. Я не думаю, що такими заявами можна сприяти виробленню цілісної, узгодженої, скоординованої політики і підходу України як держави під час конфлікту, який має свою генезу, який тільки-но завершив свою активну фазу, але наслідки якого ще далеко не врегульовані, і ці наслідки матимуть значення і для України – країни, яка має довгий кордон з Європейським Союзом і має на кордоні один із заморожених конфліктів у Придністров`ї», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Крім того, Г.НЕМИРЯ сказав, що на початку заяви В.БАЛОГИ йдеться про тисячі загиблих в Грузії. При цьому він зазначив, що керівництво цієї країни не заявляло про це, а таку інформацію подавали російські ЗМІ, що потім спростували міжнародні гуманітарні організації.

«Питання: якими джерелами користується керівник Секретаріату, роблячи такі гучні заяви», - запитує Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 серпня, глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА заявив, що події в Грузії вимагають чіткої і єдиної реакції всіх гілок влади України.

«За нинішніх обставин абсолютно неприйнятною є лінія вичікування і пошуку виборчих дивідендів, до якої вдалися окремі високі діячі нашої країни. Така страусина тактика може закінчитися плачевно…», - сказав В.БАЛОГА.

На його переконання, “час і ситуація вже давно ставлять ці закономірні питання прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, нашим депутатам і громадським лідерам. Це - питання майбутнього України. А її майбутнє не може бути заручником тих, хто готовий змовчати і проковтнути все на світі, аби провести чергову комбінацію з розрахунку на майбутні президентські вибори”.