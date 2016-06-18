ГПУ оприлюднила відео затримання екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацуби

У прес-службі Генеральної прокуратури України повідомили, що Кацубу затримала група прокурорів по розслідуванню економічних злочинів організованою злочинної угруповання часів Януковича і групою військових прокурорів.

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Проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, Кацуба був затриманий за підозрою у скоєнні злочину за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

В ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму 449,9 млн грн.