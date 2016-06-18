Гройсман та постпред США в ООН обговорили дії уряду у контексті протистояння російській агресії

Сторони обговорили поступ уряду та спільну взаємодію у контексті протистояння російській агресії, повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, Гройсман подякував Пауер за особисту позицію у підтримці України, особливо у нинішній важкий час. Він також зауважив, що перед Україною стоять три головні перешкоди, які необхідно подолати: «Ми маємо три вороги: Росія, корупція, популізм. Це три повноцінні вороги, які сьогодні заважають розвитку України».

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Разом з тим, за його словами, новий уряд налаштований проводити необхідні реформи, продовжує взаємодію із Міжнародним валютним фондом. Серед інших завдань - забезпечення національної безпеки, покращення бізнес-клімату, зауважив він, і додав, що в Україні також розпочато судову реформу після ухвалення відповідних змін до Конституції.

«Ми будемо боротися за Україну і за внутрішні реформи», - підкреслив він.

Пауер значила, що Україна веде боротьбу на двох фронтах - у протистоянні агресії та у проведенні необхідних реформ. Вона наголосила на необхідності успішного проведення реформ, що дозволить ефективно відповідати на виклики, породжені російською агресією.

Постійний представник США в ООН також позитивно відзначила візит прем'єр-міністр до Маріуполя, що відбувся 30 травня, та закликала продовжити турботу про громадян на тимчасово окупованих та непідконтрольних територіях. У свою чергу Гройсман наголосив, що потреби вимушених переселенців, кримських татар – у фокусі уваги уряду.

Він повідомив, що уряд вже прийняв рішення щодо спрощення надання соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Також прем'єр-міністр працює над урегулюванням питання переміщення товарів.

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Сторони обговорили плани роботи новоствореного Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Голова уряду підкреслив необхідність розробки середньострокової стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Темами зустрічі Гройсмана та Пауер також стали гуманітарна ситуація на Донбасі та у тимчасово окупованому Росією Криму, а також стан виконання Мінських домовленостей.

Гройсман підкреслив важливість збереження єдності цивілізованого світу у контексті протистоянні агресії та санкцій відносно Російської Федерації.

Прем'єр-міністр зазначив, що протягом робочого візиту до Сполучених Штатів Америки він провів майже 30 зустрічей. «Ми усвідомлюємо особливу роль США у такий складний час для української держави, і це дуже важливо для нас», - зазначив він.