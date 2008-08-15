Кріль вважає, що Тимошенко рухається до зради національних інтересів України

Народний депутат України, голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО послідовно рухається до зради національних інтересів України.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, текст якого передано УНІАН прес-службою «Єдиного Центру».

«Юлія ТИМОШЕНКО через своє нестримне бажання стати Президентом послідовно рухається до зради національних інтересів України», - заявив І.КРІЛЬ.

На його думку, «бездіяльність прем’єр-міністра України у світовій політичній кризі навколо Грузії, яка вилилась у відмову від підписання проголосованих постанов Кабінету міністрів України стосовно пересування кораблів Чорноморського Флоту Росії – це лише вінець на шляху зради національних інтересів Української держави та народу України».

«Спочатку була здача урядом Юлії ТИМОШЕНКО домовленостей щодо участі нашої країни у видобуванні газу на території Лівії, досягнутих під час візиту Віктора ЮЩЕНКА до цієї африканської країни. «Бездіяльність» українського уряду дала змогу російському «Газпрому» перехопити газові контракти у Лівії», – стверджує лідер «Єдиного Центру».

На його думку, «потім почалась «відчайдушна» боротьба уряду Юлії ТИМОШЕНКО із компанією Vanco проти видобування нею газу на українській території Чорного моря, що мало би завершитись передачею видобування українського газу знову ж таки російському газовому монополісту «Газпрому», - заявив І.КРІЛЬ.

«До цього переліку можна додати намагання включити реверс нафтопроводу «Одеса-Броди» після заяви Володимира ПУТІНА, що вигідний Росії, але зовсім не вигідний Україні», - додав народний депутат.

«І це далеко не все, що має відбутись в Україні на користь Росії, - продовжив він, - тому що сьогодні стає зрозуміло, що є домовленість Юлії ТИМОШЕНКО з керівництвом Росії, за якою Росія надасть підтримку ТИМОШЕНКО під час наступних президентських виборів».

На думку І.КРІЛЯ, «сьогодні кожному українському громадянину зрозуміло, що зменшення енергетичної залежності України від Росії призведе до зменшення ціни на енергоносії для кожного українця. Тоді виникає запитання: чому уряд Юлії ТИМОШЕНКО, яка у всіх рекламних роликах демонструє «палке бажання» допомогти кожному громадянину України, робить кроки, які в кінцевому рахунку, скеровані проти наших людей?».

«Відповідь проста: крісло Президента – особиста мета ТИМОШЕНКО, яка виправдовує будь-які засоби. Інтереси людей та держави тут значення не мають», - підсумував голова «Єдиного Центру».