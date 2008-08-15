Меркель: Україна і Грузія можуть стати членами НАТО

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що НАТО не змінить свою позицію щодо прийняття України і Грузії до Альянсу, яка була вироблена на Бухарестському самміті у квітні.

Як повідомляє агентство Reuters, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Україна і Грузія можуть стати членами НАТО – ми залишаємо двері відкритими. І раніше ми вже сказали, що вони можуть стати членами Альянсу, якщо вони цього хочуть. Ця позиція залишається в силі», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.