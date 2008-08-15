Саакашвілі: компромісів не буде
21:51, 15 серпня 2008Політика
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"...капітуляції не буде і розділу маленьких країн великими не буде"
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Абхазія і Південна Осетія "безкомпромісно" залишаться у складі Грузії.
"Насправді, компромісів не буде", - сказав М.СААКАШВІЛІ після зустрічі з Держсекретарем США Кондолізою РАЙС, висловлюючись по темі статусу Абхазії і Південної Осетії.
Як передає Газета.ru, М.СААКАШВІЛІ додав, що "капітуляції не буде і розділу маленьких країн великими не буде".
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