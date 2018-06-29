Віхи тижня: Грузія, мовчання Тимошенко і старт Гриценка

Грузинський президент Михайло Саакашвілі був в Україні частим гостем (останнього разу - на концерті Пола Маккартні в червні цього року). Чи варто дивуватися, що Віктор Ющенко енергійно заступився за кума і союзника. Віктор Андрійович разом з лідерами країн Балтії і польським колегою побували в Тбілісі, де вони виступили на мітингу на підтримку територіальної цілісності Грузії. Ющенко добре розуміє, що питання суверенітету кавказької республіки має практичне значення і для України, в якій почали приміряти осетинський сценарій на Кримський півострів. Всупереч національним традиціям, «прибудова», яка загорілася у сусідів, стала приводом для аналізу стану пожежної безпеки власного будинку.

Завдяки конфлікту і демонстративному виходу Грузії з СНД громадяни України дізналися, що вона членом Співдружності не є - свого часу перший Президент Леонід Кравчук так і не підписав необхідні документи.

Сьогодні ж керівництву нашої країни необхідно оперативно робити висновки зі збройного конфлікту неподалік від українських коронів. Як показали події в Південній Осетії, державі потрібна не лише консолідація влади, боєздатна армія, але і навики ведення інформаційної війни. Поки Росія і Україна обмінюються легкими інформаційними стусанами, але ситуація може загостритися в найближчій перспективі. Певно, в новому бюджеті Президент запропонує закласти не тільки значну суму на армійські потреби, але і певний запас коштів для купівлі необхідного об`єму газу, ціна якого для Києва знову формуватиметься не економічними чинниками, а політичною кон`юнктурою.

Навряд чи Москва залишить без реакції останні президентські укази Ющенка. Віктор Андрійович сповнений рішучості змусити ЧФ звітувати про свої тактичні плани і не дозволити використання наших баз у якості тилових об`єктів воюючої сторони.

Колишній міністр оборони, глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко пропонує виплатити північно-східному сусідові борги минулих років, після чого серйозно поговорити з Москвою про підвищення вартості перебування російського Чорноморського флоту в українських портах, як це передбачено українсько-російськими угодами (починаючи з 2008 року ціна за оренду територій України Чорноморським флотом має бути ринкова). Ціна питання, на думку Анатолія Степановича, складає десь близько мільярда доларів на рік. Глава парламентського комітету минулого тижня роздав стільки коментарів про ситуацію в Грузії, що мимоволі склалося враження, ніби Гриценко почав власну президентську кампанію. Екс-міністр оборони не лише за звичкою покартав свого наступника Юрія Єханурова за невиконання завдань з бойовї підготовки Збройних Сил, але і припустив, що для України реальні перетворення в економіці і політичному житті куди важливіші за ритуальне приєднання до ПДЧ. Гриценко пропонує концепцію передової сильної руки – чіпкої і людяної водночас.

Треба сказати, що внутрішньополітичні відлуння кавказького конфлікту набувають цікавого характеру. Наприклад, Давид Жванія упевнений, що Саакашвілі втягнув Грузію в геополітичну авантюру, а Віктор Ющенко не має права так енергійно його підтримувати. Прем`єр Юлія Тимошенко, наприклад, навідріз відмовляється коментувати те, що відбувається на Кавказі, хоча президентський Секретаріат намагався викликати її на відвертість, застосувавши весь арсенал засобів: від неприємних припущень до фактичного звинувачення в змові з Кремлем. Країна тим часом перебуває в деякій розгубленості: лідер БЮТ, яка щедрою рукою дарувала інформаційні приводи впродовж декількох років, на півтора тижні зникла з поля зору співгромадян. Тепер експерти намагаються прорахувати, з якою зачіскою Юлія Володимирівна повернеться до виконання службових обов`язків. Якщо звично закладена навколо голови коса зміниться розпущеним волоссям – чекай чергового витка кризи.

За Тимошенко довелося тримати удар віце-прем`єрові Григорію Немирі і БЮТ. Григорій Михайлович запевнив, що уряд на крові піаритися не буде, але всі поставлені завдання з евакуації із зони конфлікту громадян України і надання гуманітарної допомоги виконав з честю. Немиря не забув пообіцяти, що Юлія Тимошенко і надалі стримано реагуватиме на те, що відбувається за кордоном, адже зовнішньополітичні питання залишаються прерогативою президента. БЮТ, у свою чергу, сформулював свою позицію в демонстративно нейтральній заяві.

Парламентарії ж узагалі не поспішають висловлювати консолідовану позицію щодо російсько-грузинського конфлікту. Хоча голова Верховної Ради і вважає за необхідне прийняти узгоджену заяву, навіть мінімальних зусиль для скликання позачергової парламентської сесії Арсеній Яценюк не докладав. Мабуть, Арсенієві Петровичу було достатньо ознайомитися з позиціями представників різних фракцій, щоб зрозуміти: дискусія про смислове наповнення заяви про події на Кавказі без бійки не обійдеться. Ось Яценюк і вирішив події поки не форсувати.

Зате Віктор Ющенко вирішив показати, що продовжує тримати руку на пульсі відновлення нормального життя західних областей після рекордної повені. Президент не лише в черговий раз відвідав постраждалі райони, але і закликав провести позачергове урядове засідання і засідання РНБО, щоб заслухати звіти про ліквідацію наслідків стихії. Губернаторам, які не справляються, глава держави пригрозив звільненням, хоча всі розуміють: головним об`єктом президентської критики вже звично стане уряд.

Євген Магда