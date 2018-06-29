Віхи тижня: Грузія, мовчання Тимошенко і старт Гриценка
Конфлікт на Кавказі рикошетом вдарив по українських політиках... Гучні заяви одних відтіняло мовчання інших... Треба робити висновки - війна спалахнула недалеко від наших кордонів..
|Віктор Ющенко, Михайло Саакашвілі
Завдяки конфлікту і демонстративному виходу Грузії з СНД громадяни України дізналися, що вона членом Співдружності не є - свого часу перший Президент Леонід Кравчук так і не підписав необхідні документи.
Сьогодні ж керівництву нашої країни необхідно оперативно робити висновки зі збройного конфлікту неподалік від українських коронів. Як показали події в Південній Осетії, державі потрібна не лише консолідація влади, боєздатна армія, але і навики ведення інформаційної війни. Поки Росія і Україна обмінюються легкими інформаційними стусанами, але ситуація може загостритися в найближчій перспективі. Певно, в новому бюджеті Президент запропонує закласти не тільки значну суму на армійські потреби, але і певний запас коштів для купівлі необхідного об`єму газу, ціна якого для Києва знову формуватиметься не економічними чинниками, а політичною кон`юнктурою.
Навряд чи Москва залишить без реакції останні президентські укази Ющенка. Віктор Андрійович сповнений рішучості змусити ЧФ звітувати про свої тактичні плани і не дозволити використання наших баз у якості тилових об`єктів воюючої сторони.
|Анатолій Гриценко
Треба сказати, що внутрішньополітичні відлуння кавказького конфлікту набувають цікавого характеру. Наприклад, Давид Жванія упевнений, що Саакашвілі втягнув Грузію в геополітичну авантюру, а Віктор Ющенко не має права так енергійно його підтримувати. Прем`єр Юлія Тимошенко, наприклад, навідріз відмовляється коментувати те, що відбувається на Кавказі, хоча президентський Секретаріат намагався викликати її на відвертість, застосувавши весь арсенал засобів: від неприємних припущень до фактичного звинувачення в змові з Кремлем. Країна тим часом перебуває в деякій розгубленості: лідер БЮТ, яка щедрою рукою дарувала інформаційні приводи впродовж декількох років, на півтора тижні зникла з поля зору співгромадян. Тепер експерти намагаються прорахувати, з якою зачіскою Юлія Володимирівна повернеться до виконання службових обов`язків. Якщо звично закладена навколо голови коса зміниться розпущеним волоссям – чекай чергового витка кризи.
|Григорій Немиря
Парламентарії ж узагалі не поспішають висловлювати консолідовану позицію щодо російсько-грузинського конфлікту. Хоча голова Верховної Ради і вважає за необхідне прийняти узгоджену заяву, навіть мінімальних зусиль для скликання позачергової парламентської сесії Арсеній Яценюк не докладав. Мабуть, Арсенієві Петровичу було достатньо ознайомитися з позиціями представників різних фракцій, щоб зрозуміти: дискусія про смислове наповнення заяви про події на Кавказі без бійки не обійдеться. Ось Яценюк і вирішив події поки не форсувати.
Зате Віктор Ющенко вирішив показати, що продовжує тримати руку на пульсі відновлення нормального життя західних областей після рекордної повені. Президент не лише в черговий раз відвідав постраждалі райони, але і закликав провести позачергове урядове засідання і засідання РНБО, щоб заслухати звіти про ліквідацію наслідків стихії. Губернаторам, які не справляються, глава держави пригрозив звільненням, хоча всі розуміють: головним об`єктом президентської критики вже звично стане уряд.
Євген Магда