Чи зростуть шанси України на ПДЧ?

Чи зрозли шанси України на отримання ПДЧ у грудні в зв’язку з російсько-грузинською війною? Про це ми запитали в експертів.

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України:

УКРАЇНА МАЄ РОБИТИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ, АБИ СТАТИ ЧЛЕНОМ НАТО

Гадаю, шанси на отримання ПДЧ у грудні зросли, причому суттєво. Тому що країни НАТО сьогодні побачили, який виклик для демократії і безпеки Східної Європи становить Росія у зв’язку з війною, яку вона розв’язала проти Грузії.

Ще в 90-их роках була розроблена концепція розширення НАТО і там передбачалися три шляхи розширення Євроатлантичного Альянсу. Перший шлях – еволюційний, другий – зміцнення стабільності в Європі і третій шлях – стратегічне реагування.

Так от зараз ситуація у зв’язку з намірами Росії відновити свій плив у межах пострадянського простору виникає велика загроза дестабілізації всього регіону та Східної Європи.

Ми бачимо, що ЄС досить мляво реагує на цю ситуацію, хоча не можна сказати, що він не проявляє ініціативи. Ми бачимо ініціативи французького президента Ніколя Саркозі, які в принципі є плідними. Також ЄС має намір провести засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

Проте це є дипломатичні заходи, які не можуть дати гарантій цьому регіону та зміцнити його безпеку. Єдиний шлях зміцнення – прийняття країн, які відчувають загрозу з боку Росії, у члени Альянсу.

Гадаю, намір Росії переструктурувати геополітичний простір у Європі покаже головним, так би мовити, пропонентам Росії – таким, як Франція і Німеччина, – що вони мають підтримати Україну. Саме ці країни виступали не тільки проти вступу України в НАТО, а навіть проти надання їй ПДЧ. Зараз ми бачимо, що реакція Франції та Німеччини дуже різка щодо дій Росії в Грузії.

Отже, як на мене, вони переосмислять свої позиції щодо майбутнього членства України в НАТО. Це додає нам додаткові шанси, хоча наше приєднання до ПДЧ на 80 відсотків залежить від самих нас, від нашої внутрішньої роботи.

Сьогодні всі побачили, яку загрозу становить Чорноморський флот, за допомогою якого Україна може бути втягнута в будь-яку війну, що її розв’яже Росія. Перехід до багатополярного світу, про що мріє Путін призведе до виникнення низки регіональних і локальних конфліктів.

Тому цю російсько-грузинську війну потрібно розглядати в більш широкому контексті. Це не просто витіснення грузинських військ із Цхінвалі, хоча Росія визнає, що Південна Осетія є територією Грузії. За масштабами цієї воєнної операції якраз і передбачаються більш масштабні цілі. Зокрема, пов’язані з переструктуризацією всього політичного простору, ствердженням себе в Європі як геополітичної потуги, що вважає пострадянський простір своїм власним простором. І, безумовно, це загроза демократичним режимам України та Грузії.

Ці загрози мають змусити наш уряд і керівництво країни замислитися, перед якою небезпекою опиняється Україна, і робити все необхідне, аби стати членом Північноатлантичного альянсу.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ:

ПИТАННЯ ПДЧ ЗНОВУ БУДЕ ВІДКЛАДЕНО

Знаєте, за оцінками експертів, усе виходить навпаки, тому що Грузія перебуває в стані війни. Відповідно до канонів, які проповідує НАТО, держава, що перебуває в стані війни, не розглядається і не може розглядатися як можливий кандидат на вступ до НАТО.

Звичайно, Україна, яка також частково задіяна й підтримує Грузію, потрапляє в цю категорію країн.

Сьогодні важко прогнозувати можливості реалізації цих планів...

Тому, гадаю, це питання буде відкладено, будуть заслухані відповідні доповіді про становище в країні, про можливості на перспективу і так далі. Ось у такому плані, як на мене, можна розглядати перспективу отримання ПДЧ Грузії та України.

Володимир Фесенко, політолог:

ЯКЩО ГРУЗІЯ ОТРИМАЄ ПДЧ, ТО ПОЧНЕТЬСЯ НОВА ХОЛОДНА ВІЙНА

Не думаю, що в України зросли шанси набуття ПДЧ в грудні. Принаймні відповідь на це запитання ми побачимо через місяць-два. Зараз дуже схоже, що в Європі не визначилися не лише з цим питанням, а взагалі з точною оцінкою ситуації та наслідків щодо подій у Грузії. Саме від європейських країн залежатиме подальший розвиток подій.

Гадаю, США, використовуючи сьогоднішні події, наполягатимуть на тому, аби дати ПДЧ і Грузії, і Україні.

Як на мене, дуже ймовірно, що Грузію та Україну не розглядатимуть у пакеті на отримання ПДЧ. Може бути так, що грузинське питання буде відкладено до врегулювання конфлікту з Росією...

Тут знову є таки багато залежатиме від наших внутрішніх подій. По-перше, від того, як реагуватиме український політикум, у якому він буде становищі. По-друге – ситуація з громадською думкою... Гадаю, саме це буде найбільш цікавим.

Не виключаю, що в найближчі тижні будуть проведені опитування до Дня незалежності. Якщо встигнуть соціологи включити питання щодо ставлення українських громадян до подій у Грузії, то ми побачимо цю реакцію. А як ні, то отримаємо цю інформацію у вересні.

Я не виключаю, що в Західній Україні, частково в Центральній може зрости частина людей, які висловлюватимуться за вступ України до НАТО. На Сході та Півдні – швидше за все ні.

Ми сьогодні бачимо позицію Франції, трохи пізніше побачимо позицію Німеччини. Їх дуже непокоїть нинішня позиція Росії та її дії в Грузії.

Але, гадаю, вони розуміють і інше: якщо вже найближчим часом надати ПДЧ, а потім і членство в НАТО для Грузії та України, – це означатиме, особливо щодо Грузії, повернення до часів холодної війни. Тобто розкол Європи і відновлення прямого військово-політичного протистояння між Європою і Росією. У Європі, надто в Німеччина та Франції, цього не хочуть.

Опитувала Ксеня Лесів