Що об’єднує Тимошенко, Кучму і компанію

Сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Андрій Кислинський заявив, що політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Юлії Тимошенко на виборах Президента України. У заяві стверджувалося, що Росія на підтримку Тимошенко зарезервувала мільярд доларів і задіяла для реалізації проекта Юля – Президент Віктора Медведчука, Дмитра Табачника, Олександра Задорожнього та навіть Леоніда Кучму. Заяву коментують експерти.

Михайло Погребинський, політолог:

ЧУТКИ ПРО УЧАСТЬ КУЧМИ НА БОЦІ ТИМОШЕНКО – СМІШНІ

Те, яким тоном і які речі говорить зараз Секретаріат Президента, свідчить про паніку всередині цієї будівлі, про істерику. Якщо вони мали на увазі наступ на свого головного політичного супротивника (так це виглядає на перший погляд: Тимошенко – як головний політичний конкурент на полі, на яке претендує Ющенку), то їм не слід було б згадувати слово імпічмент. Вони дуже бояться імпічменту, розуміючи, що Президент залишився в ізоляції зі своєю односторонньою позицією. І підтримують його тільки крайні русофобські політики і дуже незначна частина населення. Відчуваючи кінець політичної кар’єри, Президент вдається до такого...

Звичайно, зараз робити ставку на Тимошенко в абсолютно неясній кризовій, складній ситуації в Україні Кремль, не стане. Це очевидно. Мова йде про ситуацію гострої зовнішньополітичної кризи, у якій Тимошенко зайняла позицію, близьку до позиції європейських лідерів, які не стали на один бік, а намагаються якось “розрулити” конфлікт, враховуючи при цьому інтереси всіх сторін. Тимошенко не говорить. Але з поведінки Кабміну, з того, як вони діють, – це дуже схоже на поведінку Європи. На відміну від Президента, який діє навіть не так, як Кондоліза Райс чи Буш... Він веде лінію, як найбільш агресивне крило в адміністрації Буша – Чейні та його командування, яке спирається на військово-промисловий комплекс, намагаючись допомогти Маккейну в боротьбі з Обамою. Така лінія сьогоднішнього українського Президента ніяк не пов’язана з національними інтересами України.

Я за фактом вважаю, що вся ця версія Кислинського тільки допомагає Тимошенко, а не заважає. Вона заважає в цій ситуації і працює проти Януковича, оскільки додає Тимошенко балів в очах Центру й навіть частково Сходу України.

Що стосується Заходу, для Ющенка все одно вже все скінчилося. Так ефективно допомогти Тимошенко, як зробив зараз Кислинський, нічого не виграючи для себе (Президента), навряд чи можливо.

Чути про те, що в цьому проекті буде Кучма, взагалі смішно. Це якраз свідчення того, що люди абсолютно не усвідомлюють, що кажуть. У Кучми стосунки з Тимошенко ніколи не зміняться... Вони такі самі як із зятем (Юлії Тимошенко) – абсолютно безнадійні.

Суркіс уже давно сказав, що він ні на крок у політику. Це ще одне свідчення повної некомпетентності людей, які це говорять. А в Медведчука, як я розумію, чудові стосунки з Януковичем. Важко уявити, що він зробить ставку на Тимошенко в цій політичній боротьбі. Радше він діє так, щоб якось посприяти виходові з внутрішньополітичної кризи. У це я можу повірити. А те, що він позиціонується як керівник якогось штабу – це повна дурниця.

Я ніколи не голосував за Тимошенко. І не збираюся. Ніколи не був членом її команди. І не збираюся. Але Кислинський додає Тимошенко шансів на перемогу у виборах.

Віктор Небоженко, політолог:

АХМЕТОВСЬКЕ КРИЛО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ НІКОЛИ НЕ ПІДТРИМАЄ ЮЛЮ

Я розумію, що Кремль точно не підтримає Ющенка на виборах. Тому Москві залишається невеликий вибір – або Янукович, який допустив фальстарт і вже програв президентські вибори, або перспективна Тимошенко. Звичайно, на місці сьогоднішніх кремлівських переможців я б зробив ставку на Тимошенко.

Важко сказати, чи співпрацюватиме Кучма з Тимошенко. Він доволі обережна людина. Але йому треба думати, як зберегти свій економічний і політичний вплив на майбутнє. Я не думаю, що він та людина, яка залишає сліди в політичних операціях.

Медведчук і Табачник – талановиті політтехнологи. Цілком можливо, що вони будуть задіяні в президентській кампанії. І одному, і другому потрібно буде повертатися в політику. Вони достатньо молоді. Зрозуміло, що і Табачник, і Клюєв, і Медведчук працюватимуть не на боці Ющенка, а на боці Тимошенко. Незрозуміло тільки, чому вони не працюють з Януковичем. Невже його вже списали в тираж?

Я думаю, “ахметовське” крило Партії регіонів ніколи не підтримає Тимошенко. Навіщо їм втрачати все під благовидним приводом врятування України від обмілілих донецьких олігархів? Вони цього не захочуть.

Якщо говорити про національних олігархів, то вони навряд чи повірять обіцянкам Тимошенко про здорову демократичну економіку та рівні можливості для всіх. А Суркіс і Медведчук – це міжнародний фінансовий бізнес, який працює на різноманітні інтереси Росії і України.

Я б на місці Тимошенко давно створив штаб. І не один, а декілька. Гадаю, цей штаб буде і в Україні, і за її межами. Вона дуже ретельно зробила висновки з київської катастрофи (програшу на київських виборах) і, звичайно, намагатиметься врахувати всі вади столичної виборчої кампанії, щоб не повторювати їх у президентській.

Вадим Карасьов, політолог:

РОБОТА МЕДВЕДЧУКА – НЕ ДАТИ ЮЩЕНКОВІ ПЕРЕБРАТИСЯ НА ДРУГИЙ ТЕРМІН

Гадаю, на президентських виборах Кремль підтримуватиме тих політиків, які реалізовуватимуть політику нейтралітету або проросійську політику. У цьому сенсі є дві кандидатури, які Росія може підтримувати неформально, негласно, – Тимошенко і Янукович.

Я б сказав так, що Кремль не підтримуватиме когось одного з них. Він все-таки намагатиметься підтримати обох, аби створити якийсь тандем на майбутнє. Тому що Кремль теж розуміє: Тимошенко є певною мірою непрогнозованою. Що можна чекати від неї, коли вона стне Президентом, сам Господь Бог не знає, не кажучи вже про Путіна–Медведєва.

Тож аби убезпечити себе від непередбачуваності Тимошенко, Кремль намагатиметься зробити ставку не лише на неї.

Не думаю, що до проекту Кремля і Тимошенко є якесь підключення Кучми, проте відомо, що Кучма і Кравчук підтримують Тимошенко. На мою думку, вони її підтримують тому, що вона здатна проводити центристську лінію, на відміну від Ющенка і Януковича.

Кравчук і Кучма вважають, що вона зможе проводити двовекторність – таку як проводив Кучма, не розуміючи, що сьогодні ситуація у світі інша, і настає новий етап розвитку української державності. Де політика двовекторності себе вже не виправдовує.

Щодо Табачника і Медведчука... Табачник у «проекті Тимошенко» займатиметься ідеологією, культурною політикою, а Медведчук – адміністративним менеджментом, тобто може бути технологом.

Те, що до «проекту» входить Сергій Клюєв, означає, що насправді туди входить Андрій Клюєв (член ПР, брат). Просто він не хоче, аби це набуло великого розголосу і тим більше, щоб ідентифікувалося з Партією регіонів. Тому делегований туди його брат.

Робота Медведчука – не дати Ющенкові перебратися на другий термін. Тут буде особисте. А Суркіс, очевидно, отримає всі повноваження щодо фінансових, організаційних та інших важелів підготовки до Євро–2012.

Володимир Фесенко, політолог:

КРЕМЛЬ ХОЧЕ, ЩОБ ХОЧ ХТОСЬ ЙОГО ПІДТРИМУВАВ

На мій погляд, Москва зацікавлена в тому, аби підтримувати й посилювати розкол державного керівництва України.

Тут, безумовно, є інтерес Москви. І ми це побачили ще на початку року під час переговорів з газової тематики.

У даному випадку Москві вигідно, аби хоч хтось підтримував Росію. Ми вже бачимо, що Секретаріат навіть мовчання Тимошенко з приводу російсько-грузинської війни намагається використати на свою користь.

Я скептично ставлюся до того, що до «проекту» підключився Кучма. Кучма ставиться до Тимошенко критично, я б сказав, підозріло.

Щодо Медведчука, то зрозуміло. У цього є особисті відносини з Путіним і Медведєвим, він уміє виходи на Кремль, на різних людей. Тому можливість використати тут Медведчука зрозуміла.

До речі, навіть у Партії регіонів виникла така кумедна дискусія – на кого працює Медведчук…

Щодо Кучми… Чесно скажу, не бачу тут особливого сенсу залучати до цього процесу саме Кучму. Кучма сьогодні – політичний пенсіонер.

Медведчук знайде для себе роль, у цьому, до речі, сильно йому підіграють наші журналісти, приписуючи роль демонічного політичного посередника. Він як привид блукаєп о українських політичних кулуарах і вдає з себе такого страшного й могутнього. А українські ЗМІ активно включилися в цю гру, тобто зробити з нього страшного й могутнього.

Проте він і справді може виступати таким посередником. Ми зараз бачимо представників СДПУ(о) в різних політичних таборах.

Щодо Табачника… Гадаю, у нього та йому подібних є оптимальний варіант – попрацювати на перемогу Януковича. Янукович таки залишається одним з фаворитів президентських виборів.

Навіщо Табачнику працювати на Тимошенко?! Чим він може бути корисним Тимошенко? А зрештою, яка тут користь для самого Табачника? Він себе просто підставить. Тим більше, що до нього й так ставляться з певною недовірою. Він не був і не є ключовою фігурою ПР. Тому він не став би гратися зараз у ігри, які можуть ще більше викликати на його адресу підозри. До речі, такі ж самі проблеми виникли й у Шуфрича.

Те ж саме стосується й Клюєва. Якби Клюєв сьогодні лобіював інтереси Тимошенко в Москві, то завтра б про це знав Янукович.

Звичайно, не можна виключати: якщо Тимошенко стане Президентом у 2010 році, то багато нижчих “регіоналів” буде в БЮТ.

Щодо Суркіса… Суркіс як політична фігура здувся. От ми бачимо реанімацію Медведчука… Так, це є. Але я б не переоцінював сьогодні політичну вагу й можливість Суркіса.

Опитували Ксенія Лесів, Аня Ященко