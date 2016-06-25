НАБУ допитало Лукаш у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів
Детективи Національного антикорупційного бюро, що розслідують справу про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, у п'ятницю, 24 червня, допитали колишнього міністра юстиції Олену Лукаш.
Про це повідомив в ефірі "5 каналу" директор НАБУ Артем Ситник, передає DT.ua.
"Заплановані допити... Сьогодні Лукаш допитували", – сказав Ситник, відповідаючи на питання журналіста про допити публічних осіб в рамках розслідування корупційних виплат ПР, зафіксованих у "чорній бухгалтерії".
Він також уточнив, що ніхто з фігурантів зазначених документів добровільно до НАБУ не з'явився, щоб здати зразки почерку.
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Ситник додав, що матеріали "чорної бухгалтерії" вже оцифровані, йде процес ідентифікації осіб, які фігурують у списках.
"Частина з них – в Україні, частина – ні, частина ще встановлюється і допитується", – уточнив директор НАБУ, додавши, що багато з допитаних є "нейтральними фігурантами". Їхні імена згадуються у зв'язку з "технічними виплатами".
"Йде планомірна робота, і вона проводитиметься послідовно. Відібрали зразки, провели експертизу, встановили, що це за витрати і прийняли остаточне рішення щодо конкретної особи", – резюмував очільник Бюро.