Україна готує "жорстку реакцію" на плани ПАРЄ повернути делегацію РФ - Геращенко
Українська готує заяву щодо заяви ПАРЄ з ініціативи її президента Педро Аграмунта про зближення з РФ.
Про це в Facebook повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.
За її словами, Київ розчарований такими заявами, які вона називає "блюзнірством".
Вона зазначає, що це буде "жорстка реакція".
"Я взагалі впевнена, що тільки жорстка і активна позиція на міжнародному фронті змусить європейців не забувати про Крим і Донбас і не забувати про принципи. Ми повинні відстоювати принципи скрізь, де про них хочуть забути любителі вояжів в Москву і Пітер (Аграмунт нещодавно відвідав економічний форум у Санкт-Петербурзі) - будь це РЄ, ПАРЄ, ООН", - заявила Геращенко.
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Вона зазначила, що лист на доповідь генсека РЄ Янгланда, де не вказувалися порушення прав людини на окупованих українських територіях, вже готовий.
Раніше Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив декларацію про необхідність відновити діалог з РФ.