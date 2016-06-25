Україна готує "жорстку реакцію" на плани ПАРЄ повернути делегацію РФ - Геращенко

Про це в Facebook повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

За її словами, Київ розчарований такими заявами, які вона називає "блюзнірством".

Вона зазначає, що це буде "жорстка реакція".

"Я взагалі впевнена, що тільки жорстка і активна позиція на міжнародному фронті змусить європейців не забувати про Крим і Донбас і не забувати про принципи. Ми повинні відстоювати принципи скрізь, де про них хочуть забути любителі вояжів в Москву і Пітер (Аграмунт нещодавно відвідав економічний форум у Санкт-Петербурзі) - будь це РЄ, ПАРЄ, ООН", - заявила Геращенко.

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Вона зазначила, що лист на доповідь генсека РЄ Янгланда, де не вказувалися порушення прав людини на окупованих українських територіях, вже готовий.