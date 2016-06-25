Україна може втратити кілька місяців щодо вирішення безвізового питання через Brexit - Геращенко
Перший віце-спікер Ірина Геращенко вважає, що Brexit вплине на час отримання безвізового режиму для України.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Чи вплине Brexit на отримання безвиза? На мій погляд, так. У першу чергу тому, що зараз всі європейські структури і інститути зосереджені на його результати і всі інші питання тимчасово відійшли на другий план", - написала вона.
"Тому ми втратимо кілька тижнів або місяців через внутрішні процедури розгляду безвізового питання в Європарламенті та інших установах", - вважає Геращенко.
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Однак вона висловила надію, що в профільних комітетах Європарламенту "український кейс розглянуть на цій сесії, або на початку наступної і потім відразу винесуть питання в сесійний зал".
"Ми це і робимо, до речі, на цьому тижні наші депутати зустрічалися з європейськими та доповідачем з української кейсу, говорили про проходження питання в Європарламенті, комітетах і залі. Колеги запевнили, що все буде йти за процедурою, без зволікань", - додала перший віце-спікер.
Як відомо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.