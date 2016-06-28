Порошенко не бачить підстав ставити під сумнів парламентсько-президентську форму правління

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

Читайте такожВ Україні відзначають 20-річчя чинної Конституції«Не бачу жодних підстав ставити під сумнів зафіксовану в чинній редакції Конституції форму правління», - заявив глава держави.

«Парламентсько-президентська модель – це один із наслідків Революції гідності, рівно як індикатор нашої причетності до європейської політичної культури», - додав Порошенко.