Луценко просить не сваритися з такими державами "як Росія, Європа"

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виключає повторення в Україні подій за “грузинським сценарієм”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на питання журналістів.

«Я не допускаю того, що грузинський сценарій може бути відтворений в Україні, як заявляє дехто з політиків», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Україна єдина в своєму бажанні жити мирно і щасливо. Тому я закликаю направляти всі зусилля саме на це… Нам треба не втягуватися в конфлікти, хто б нас не втягував. І не сваритися з такими великими державами як Росія, Європа», - наголосив міністр.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що сьогодні в Україні не існує мілітаристських рухів, однак поширюється сепаратизм. Він упевнений, що спецслужбам необхідно сконцентрувати увагу на поширенні сепаратистських ідей і радикально припиняти сепаратистські дій, в тому числі, депортувати іноземців та притягувати до відповідальності громадян України за сепаратистські заклики та дії.

Говорячи про своє ставлення до подій в Грузії, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: «Як громадянин, як політик, я повністю підтримую принцип територіальної цілісності, і Грузії в тому числі. Тим не менше, я не можу жодним чином ні прийняти, ні виправдати застосування зброї проти мирних громадян в Цхінвалі. Вважаю аморальним ведення бойових дій – це дуже небезпечний прецедент».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що для України є дуже небезпечним прецедентом нинішнє перебування російських військ на території Грузії.

Разом з тим міністр висловив думку, що США, зважаючи на події в Косово, не мають права обговорювати ситуацію в Грузії, і Росія не може говорити «про гуманітарну допомогу після Чечні».

Водночас він назвав деструктивними пропозиції деяких українських політиків «брязкати зброєю, озброювати армію». «Я вважаю це неправильним, тупиковим, і навіть небезпечним для України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.