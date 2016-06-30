Суд заарештував рахунки Табачника в "Сбербанке России"

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 22 червня, пишуть "Наші гроші".

Суд наклав арешт на чотири банківські рахунки Табачника.

23 жовтня 2015 року суд арештував грошові кошти Табачника на 12 рахунках Табачника в "Сбербанке России", а також на двох рахунках у "Приватбанку" і "Промінвестбанку". Згідно з останньою декларацією Дмитра Табачника за 2012 рік, на рахунках у банку у нього було 9,51 млн грн.

Крім того, того ж дня слідчий ГПУ просив арештувати квартиру, земельну ділянку площею 0,15 га і будинок площею 673 кв м у Козині, які 2 та 10 вересня 2015 року за дорученням екс-міністра його батько передарував його матері Аллі Табачник.

Суд першої інстанції відмовився арештовувати це майно, однак 5 листопада апеляційний суд таки наклав арешт на нерухомість.

Кримінальне провадження проти Дмитра Табачника було відкрито 9 вересня 2015 року за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.

Так, у 2011-2013 роках він разом із представниками ТОВ "Ріотрейд", ТОВ "САН11", ТОВ "Видавничий дім Прадес", ТОВ "БК "Артбуд" та ТОВ "Укр Буд Менеджмент" заволоділи держмайном, що перебувало у сфері управління Міносвіти загальною вартістю понад 35 млн грн: будівлі на бульвар Тараса Шевченка, 27-а, і на вул. Сагайдачного, 37, у Києві.

У жовтні минулого року Генпрокуратура програла суд щодо повернення державі будівлі на бульварі Т. Шевченка, 27-а.

У квітні цього року Вищий господарський суд України направив справу на новий розгляд, який мав відбутися 15 червня.

Судові розгляди повернення будівлі на вул. Сагайдачного, 37 також тривають.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2015 року Генеральна прокуратура України оголосила колишньому міністру освіти і науки Дмитру Табачнику підозру у присвоєнні або розкраданні майна. 7 липня Табачник був оголошений в розшук.