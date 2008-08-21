У Богатирьової про толерантну Тимошенко судитимуть по справах

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ вважає, що є всі підстави для висунення єдиного кандидата на президентських виборах від демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ГАВРИШ зазначив, що позиція прем’єра є толерантною, однак «судити будемо по справах».

Разом з тим, на його думку, є всі підстави для того, щоб демократична коаліція могла висунути єдиного кандидата на президентських виборах. За його словами, незважаючи на те, що часу до виборів залишається мало, можна встигнути, забувши про власні амбіції, домовитись і підготувати усі необхідні документи.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її особисті амбіції не завадять висуненню єдиного кандидата від демократичної коаліції на президентських виборах. Прем’єр запевнила у своїй відданості коаліції „душею, серцем”. Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що зробить все від неї залежне для збереження демократичного курсу держави.