Гавриш скаржиться, що уряд Тимошенко виконав лише 15% рішень РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ констатує найнижчий рівень виконання нинішнім урядом рішень РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Він повідомив, що на сьогоднішній день на контролі в РНБО знаходиться 611 питань, які не вирішені урядом. За словами С.ГАВРИША, це становить 30% від усіх ухвалених рішень. «Тобто рівень виконання рішень РНБО урядом дуже низький», - сказав С.ГАВРИШ. При цьому він підкреслив, що за цей рік чинний уряд виконав ще менше, а саме: лише 15% рішень РНБО.

«Ми маємо складну ситуацію у стосунках з урядом», - сказав С.ГАВРИШ і додав, що зараз рівень виконання рішень РНБО нинішнім урядом є найнижчим серед усіх урядів, що були в Україні.

С.ГАВРИШ зазначив, що 24 рішення РНБО не просто не виконані урядом, а їх невиконання несе загрозу національній безпеці України. Як приклад він навів невиконання урядом рішення РНБО про створення стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів, якого немає досі.

Окремо С.ГАВРИШ наголосив на двох актуальних рішеннях Ради, що не були виконані Кабміном. Перше з них - це рішення від 13 серпня цього року щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України. С.ГАВРИШ стверджує, що 25 червня уряд прийняв необхідні рішення з цього питання, однак їх введення в дію було відкладено до повернення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з Росії, куди вона їздила з офіційним візитом.

С.ГАВРИШ підкреслив, що після повернення прем’єра уряд знову ухвалив відповідні рішення, але вони досі не підписані прем’єром. Він заявив, що внаслідок цього, внаслідок невизначеності уряду, виникла загроза національній безпеці України. Він додав, що уряд і досі не забезпечив виконання цих рішень РНБО.

Ще одним проблемним питанням залишається невиконання урядом рішення РНБО від 21 березня щодо інформаційної безпеки. Заступник секретаря РНБО підкреслив, що із 23-х завдань, визначених тоді для уряду, виконано тільки одне. Зокрема, С.ГАВРИШ підкреслив, що не було виконано рішення РНБО про створення державної мережі оповіщення населення під час надзвичайних станів.

«Скажіть, будь ласка, якби це рішення було виконано, чи мали б ми такі важкі наслідки повені в Західній Україні?», - запитує С.ГАВРИШ.

С.ГАВРИШ зазначив, що аналіз роботи РНБО та виконання її рішень урядом показує, що досить часто уряд не тільки не виконує рішень, а й ухвалює зовсім інші, як, наприклад, у ситуації з компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

При цьому, за словами С.ГАВРИША, прем’єр-міністр бере участь у переважній більшості засідань РНБО і не заперечує проти ухвалення запропонованих рішень Ради.

Як результат С.ГАВРИШ зазначив, що необхідно знайти новий механізм координації відносин РНБО з урядом. Він підкреслив, що уряд несе пряму політичну відповідальність за невиконання рішень РНБО.

У зв’язку з цим С.ГАВРИШ закликає Кабмін провести спеціальне засідання, на якому проаналізувати причини невиконання рішень РНБО.

С.ГАВРИШ підкреслив, що уряд має самостійно розібратися і, можливо, ухвалити рішення про відповідальність окремих посадових осіб за невиконання рішень.