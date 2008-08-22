Аналітичне агентство «Главред» запускає проект «ІноЗМІ», що публікуватиме переклади матеріалів іноземної преси (http://inozmi.glavred.info).

Проект реалізовується у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Сайт публікуватиме переклади українською найбільш резонансних матеріалів про Україну, що з’являтимуться у світових ЗМІ.

«Пріоритет, безперечно, матимуть матеріали провідних ЗМІ, які формують громадську думку у своїх країнах. Але не залишаться без уваги й «життєві» теми, через які значною мірою складається уявлення про Україну в рядових громадян», - зауважила віце-президент компанії «Главред-Медіа» Юлія ЛИМАР.

Керуватиме проектом «ІноЗМІ» Андрій ПРОБИТЮК, у минулому керівник проектів «Правила життя» на СТБ та «Чорним по білому» на телеканалі «1+1».