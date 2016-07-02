У чинного парламенту найкраща дисципліна за всі попередні роки - Гринів

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів.

"Я не знаю, чи розчарую вас чи не розчарую, я пробую згадати і думаю, що я не збрешу, що в цьому парламенті найкраща дисципліна за всі попередні роки", – зазначив він.

Гринів додав: "Це перший парламент, де є особисте голосування. Це перший парламент, де не тому що заборонено голосувати за іншого, а тому що 80% чи 90% депутатів відмовляються голосувати за інших або відмовляються, щоб хтось голосував за них, навіть у форс-мажорних обставинах".

За словами голови фракції БПП, наступила ера, коли всі дуже хочуть подобатися іншим або говорити тільки те, що подобається іншим.

"Питання дисципліни звичайно існує, особливо коли настає період, коли урядовій коаліції протистоять велика кількість популістів, і тому треба не просто сконцентрувати голоси, а ще на такому антипопулізмі, коли дуже хочеться депутатам-мажоритарникам зіграти в цей популізм ... всі дуже хочуть подобатися іншим або говорити тільки те, що іншим подобається. Цей популізм характерний, як правило він і наступає, коли чим більша криза, чим більше стан такий розрухи в державі, тим більше запит йде на популістів", – зауважив Гринів.

Він наголосив: "З цим треба боротися різними методами, на мою думку. І ключовий метод – це суспільний тиск на ті політичні сили, які хочуть між краплинками дощу пробігти".