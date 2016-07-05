Порошенко вручив Муженку орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Зазначається, що президент під час урочистих заходів з нагоди 2-ої річниці звільнення Слов’янська та Краматорська вручив ордени та медалі 26 військовим Збройних Сил та Національної гвардії за мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

"Ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня президент вручив старшому лейтенанту Максиму Володенкову, майорам Сергію Євтушенку та Анатолію Козелу, полковнику Олександру Зуєву, капітанам Олександру Мосійчуку, Денису Півчуку, Степану Радчуку, Юрію Руденку, Андрію Тімакову та Костянтину Чурсіну, начальнику Генерального штабу Віктору Муженку", - йдеться у повідомленні.

Нагороджені військові неодноразово брали участь у боях з проросійськими бойовиками, проявляючи при цьому особисту силу волі, вірність військовій присязі, відповідальність та рішучість.

Також, орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали старший сержант Олег Бескровний, старші солдати Євгеній Васильєв, Микола Глум та Андрій Гром, сержант Андрій Слободянюк, прапорщик Григорій Слухай та головний старшина Іван Шевчук.

Глава держави також вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня нацгвардійцям – підполковникам Владиславу Аллерову та Костянтину Корніцькому, а також полковнику Сергію Трофименку.

Ще 5 військових отримали медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».