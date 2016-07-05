Країни ГУАМ восени обговорять упровадження зони вільної торгівлі

Про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками об'єднання, повідомив у Twitter прес-секретар прем'єр-міністра України Дмитро Столярчук.

«Глави урядів ГУАМ обговорять восени у Києві упровадження Зони вільної торгівлі», - написав він.

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У прес-службі уряду також повідомили, що в ході переговорів сторони відзначили важливість транспортного і транзитного потенціалу об'єднання, а також домовилися провести оцінку економічних і торговельних можливостей з урахуванням торговельних обмежень, застосованих до України з боку Російської Федерації.

У цьому зв'язку Гройсман запропонував створити у рамках ГУАМ діловий майданчик для обміну ідеями та залучення інвестицій. Одночасно він запропонував подумати над посиленням співпраці ГУАМ зі США, Японією, країнами Вишеградської четвірки та Балтії.

«Формат «ГУАМ плюс» дуже корисний для нашої взаємодії», - цитує Гройсмана прес-служба уряду.