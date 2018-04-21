Рішення у сфері економіки створять конфліктні ситуації

Результати минулого прогнозу

Цитата з минулого прогнозу: "Що стосується політичної реформи, то на цьому тижні очікуються конфлікти або суперечки, які матимуть, швидше, емоційний і безсистемний характер. У реальних ситуаціях ці конфлікти погашатимуться за рахунок прагматичних рішень. У результаті такі конфлікти не створять дуже серйозних проблем".

Минулого тижня були суперечки з питань співвідношення впливу "Універсалу" і Конституції, але вони не виглядали як причини для конфліктів.

Цитата: "Що стосується України, то цього тижня процес вироблення важливих економічних рішень продовжиться і стане інтенсивнішим. У першій половині тижня очікується сприятлива ситуація для таких рішень, яка згладить деякі гострі моменти. Але ця ситуація не достатньо сильна". Ця подія виразилася у формі поїздки Віктора Януковича до Москви, яку високо оцінив Президент Віктор Ющенко. В ході цієї поїздки були досягнуті попередні угоди. Позитивні результати економічного співробітництва почнуть виявлятися на початку жовтня. Крім того, були заплановані домовленості з нафтотрейдерами.

Прогноз на тиждень

В цілому цей тиждень для політичної діяльності повинен пройти із змінним успіхом. Сприятливий для політичної діяльності серпневий фон збережеться.

У другій половині цього тижня в Україні складеться вельми сприятлива обстановка для ухвалення важливих рішень у сфері національної економіки. Але наступного тижня з`ясується, що ці рішення створюють конфліктні ситуації, зачіпають інтереси деяких економічних груп або галузей. Ще один варіант цієї ситуації – якісь ділові пропозиції, які порушують економічні інтереси країни або створюють проблеми для вирішення питань зайнятості населення.

Ця ситуація буде позитивно вирішена на початку вересня за рахунок могутньої інформаційної підтримки і ефективних переговорів. Швидше за все, будуть підписані певні документи, що закріплюють ці рішення.

Не зважаючи на проміжний конфлікт, в цілому весь цей процес створить хороші можливості для вирішення економічних питань. Зараз складно змоделювати конкретну ситуацію, яка б відповідала всім умовам. З ймовірністю 60% – 70% можна припустити, що це будуть переговори, які стосуються цін на нафтопродукти. Є припущення, що одним з активних учасників цих подій буде прем`єр-міністр Янукович. Після першої зустрічі, на якій обговорюватимуться ці питання, можна буде упевненіше говорити про те, яким конкретним подіям вона відповідає.

Це найважливіша подія, що очікується наступного тижня. В іншому політичне життя в Україні проходитиме із змінним успіхом. На цей момент основні події для наступного тижня вже сформовані в недавньому минулому, вони відомі, і тепер розвиваються в цих рамках.

Вадим Феофанов, астролог