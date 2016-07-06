У ЄС стурбовані, що робота українського парламенту "майже паралізована"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час презентації першого системного звіту «Україна і Угода про асоціацію: моніторинг виконання за 2014-2016 роки», підготовленого ГО «Український центр європейської політики».

В контексті української перспективи набуття членства в Євросоюзі за 10 років, посол підкреслив, що Україні необхідно такі завдання ставити, але також "потрібно перейти від декларативної політики до політики реальних дій".

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"Нас дуже турбує те, що український парламент за останні тижні майже паралізований", - заявив Він.

"Треба розблокувати роботу", - зазначив посол, додавши, що це необхідно насамперед для впровадження та запуску необхідних реформ.