Кемерон: Ми знайдемо шляхи, як продовжити підтримку України в умовах Brexit

Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили актуальні питання міжнародної та безпекової проблематики в контексті результатів референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Ми знайдемо шляхи як продовжити підтримку України в умовах Brexit", - заявив Девід Кемерон.

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Порошенко подякував британському Прем'єру за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Також була високо оцінена фінансова та експертна допомога Великої Британії у впровадженні реформ та тренуванні Збройних Сил України, підкреслюється в повідомленні.