Кемерон: Ми знайдемо шляхи, як продовжити підтримку України в умовах Brexit

20:50, 08 липня 2016
Політика
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У рамках робочого візиту до Варшави президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко / president.gov.ua

Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили актуальні питання міжнародної та безпекової проблематики в контексті результатів референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Ми знайдемо шляхи як продовжити підтримку України в умовах Brexit", - заявив Девід Кемерон.

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Порошенко подякував британському Прем'єру за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Також була високо оцінена фінансова та експертна допомога Великої Британії у впровадженні реформ та тренуванні Збройних Сил України, підкреслюється в повідомленні.

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