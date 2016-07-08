Кемерон: Ми знайдемо шляхи, як продовжити підтримку України в умовах Brexit
20:50, 08 липня 2016Політика
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У рамках робочого візиту до Варшави президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко подякував британського прем'єра за тверду позицію в підтримку України / president.gov.ua
Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили актуальні питання міжнародної та безпекової проблематики в контексті результатів референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Ми знайдемо шляхи як продовжити підтримку України в умовах Brexit", - заявив Девід Кемерон.
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Порошенко подякував британському Прем'єру за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Також була високо оцінена фінансова та експертна допомога Великої Британії у впровадженні реформ та тренуванні Збройних Сил України, підкреслюється в повідомленні.
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