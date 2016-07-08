Асоціація адвокатів просить Раду викликати на звіт Ситника і Холодницького

21:25, 08 липня 2016
Політика
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Національна асоціація адвокатів України (НААУ) звернулася до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням викликати до парламенту для надання звіту голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

УНИАН

Про це УНІАН повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

В НААУ наполягають, щоб Ситник та Холодницький відзвітували «щодо порушення працівниками НАБУ професійних прав адвокатів, їх честі та гідності, які мали місце під час проведення масових обшуків» у адвокатів.

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Також Асоціація адвокатів просить створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування масових порушень прав адвокатів в Україні.

Крім того, Асоціація адвокатів з посиланням на рішення Ради адвокатів повідомляє, що голова НАБУ Артем Ситник як адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

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