НАТО надасть Україні пакет допомоги з 50 "напрямків" - Климпуш-Цинцадзе

Про це в інтерв'ю DW розповіла віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в четвер, 8 липня.

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"Ми сподіваємося насамперед на консультативну, дорадчу допомогу у сфері захисту критичної інфраструктури", - сказала віце-прем'єр. Однак це лише один з численних напрямків, які попередньо узгодили міністри оборони країн НАТО. "Ми сподіваємося, що цей пакет буде затверджений з додатковими конкретними пропозиціями на засіданні (у другий день саміту НАТО у Варшаві, 9 липня. - УНІАН)", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Серед практичних напрямків йдеться про продовження роботи старих та початок роботи нових трастових фондів, які забезпечують різноманітну підтримку Україні. Зокрема, один з нових трастових фондів відповідатиме за фінансування допомоги в розмінуванні на Донбасі. Також до пакету допомоги входить закупівля обладнання для посилення кіберзахисту та навчання його експлуатації.