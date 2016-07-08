Боротьба з корупцією залишається для Ради першочерговим завданням - Парубій

Про це він сказав у інтерв'ю каналу "Рада".

Спікер нагадав про надання цього тижня парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Олександра Онищенка, підозрюваному в організації схеми з розкрадання бюджетних коштів, отриманих за реалізацію газу українського видобутку.

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Він додав, що таке рішення дає правоохоронних органів можливість застосувати механізми, зокрема, арештувати майно та оголосити депутата у міжнародний розшук.

"Для правоохоронних органів це дуже важливий хід українського парламенту, який розблоковує низку процедур, які вони можуть задіяти", - сказав голова ВР.

Парубій зазначив, що побажав успіхів у роботі генеральному прокурору України, Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"І сказав, що ми чекаємо наступних подань, бо боротьба з корупцією та корупційною мафією залишається і для українського парламенту, і для мене особисто завданням номер один", - зазначив спікер.

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Як повідомляв УНІАН, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

У НАБУ і САП підозрюють Онищенка в організації цієї корупційної схеми. Верховна Рада України 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт. Екс-депутат перебуває за межами України.