Порошенко і Лагард обговорили надання Україні наступного траншу

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Петро Порошенко поінформував Крістін Лагард про хід українських реформ та боротьбу з корупцією.

Співрозмовники обговорили надання Україні наступного траншу.

Глава держави подякував Директору-розпоряднику МВФ за підтримку та довіру.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна очікує отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду у 2016 році сумарно 1,7 млрд дол.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписано.

Як очікується, засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться у липні. При цьому розмір траншу є предметом обговорення учасників засідання Ради директорів.

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Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.