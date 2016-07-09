Порошенко і Лагард обговорили надання Україні наступного траншу
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Петро Порошенко поінформував Крістін Лагард про хід українських реформ та боротьбу з корупцією.
Співрозмовники обговорили надання Україні наступного траншу.
Глава держави подякував Директору-розпоряднику МВФ за підтримку та довіру.
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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна очікує отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду у 2016 році сумарно 1,7 млрд дол.
МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року.
Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписано.
Як очікується, засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться у липні. При цьому розмір траншу є предметом обговорення учасників засідання Ради директорів.
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Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року.
Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.
На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.