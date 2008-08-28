Україна має 7 позитивних рис і 8 негативних

Директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що для формування позитивного іміджу в світі Україна має бути сильною і реалізувати свій потенціал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧАЛИЙ сказав на круглому столі “Імідж України в світі. Висвітлення подій в Україні іноземними ЗМІ”.

“Якщо Україна буде більш впевненою в собі, більш сильною, реалізує свій потенціал, буде реально проводити судову та правову реформу, якщо вона буде більш економічно потужна – тільки тоді її образ буде відповідати новій якості розвитку. Сьогодні важко говорити про таку нову якість”, - сказав експерт.

За словами В.ЧАЛОГО, усі програми щодо формування іміджу України в світі, які є в Міністерстві закордонних справ, можуть лише знайти засоби для відображення дійсно позитивних моментів розвитку держави, усе інше повинні зробити українці всередині держави.

В.ЧАЛИЙ також зазначив, що увага до образу держави вже не є просто інтересом інтелектуалів чи зацікавлених осіб, це є складовою конкурентоспроможності країни.

Він нагадав, що експертне дослідження, проведене 2000 року, засвідчило, що основними позитивними рисами України є:

- врівноваженість національного характеру,

- високий рівень етнічної терпимості,

- відсутність шовінізму і великодержавних амбіцій,

- перспективи розвитку туризму,

- високий потенціал агропромислового комплексу,

- талановиті спортсмени,

- геополітичне положення держави.

Негативними рисами іміджу України були визначені:

- корумпованість, безвідповідальність, некомпетентність державних чиновників,

- закритість органів влади,

- нестабільне законодавство,

- затримки з проведенням реформ, їх непослідовність,

- несприятливий інвестиційний клімат,

- перевага декларацій над практичними діями,

- відсутність власної політики щодо формування міжнародного іміджу,

- недостатньо розвинутий сервіс.

При цьому В.ЧАЛИЙ зазначив, що за вісім років ці риси іміджу України – як позитивні, так і негативні – кардинально не змінилися.