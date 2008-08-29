У Тимошенко тепер два ордени - Великомучениці і шахтарський

Міністерство вугільної промисловості нагородило прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО орденом «Шахтарської слави» ІІІ ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, орден було вручено прем`єру сьогодні в ході урочистого засідання, присвяченого Дню шахтаря в Луганську.

Коментуючи на прес-конференції вручення ордена, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що дана нагорода є для неї «несподіваною».

При цьому вона зазначила, що є одним із небагатьох українських чиновників, у якого мало нагород. Вона нагадала, що крім ордена, врученого сьогодні, їй було вручено тільки орден Святої Варвари Великомучениці в 1998 році.

«Я можу сказати, що для мене це найдорожчий подарунок за всі останні роки, які я себе взагалі пам`ятаю в політиці. Я хочу подякувати за таку велику честь і сказати, що моє служіння буде для того, щоб і вугільна галузь, і країна відчули, що ми можемо бути кращими», - сказала прем`єр.