У МЗС вітають прагнення Медведєва виконувати зобов’язання щодо ЧФ РФ

Українська сторона вітає прагнення Росії дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань з питання тимчасового перебування ЧФ РФ на території України, зокрема трьох базових угод від 1997 року.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України у зв’язку із заявою Президента РФ Дмитра МЕДВЄДЄВА з питання ЧФ РФ.

В прес-службі МЗС наголосили, що саме пунктами 1 та 5 статті 15 Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України визначено, що перетинання державного кордону України кораблями та літальними апаратами ЧФ РФ здійснюється на основі чинного законодавства України, а пересування сил флоту українською територією проводиться після погодження з українською стороною.

”Сподіваємося, що РФ буде дотримуватися відповідних вимог базових угод та виконувати їх у повному обсязі, як про це заявив Президент РФ МЕДВЕДЄВ»,- наголошується в коментарі.

Водночас в МЗС вважають “щонайменше некоректною” постановку питання стосовно „управління” ЧФ РФ, який тимчасово розміщується на території України.

“ЧФ РФ – це військово-морська база іноземної держави на території України, тому українська сторона апріорі не може здійснювати керівництво збройними силами інших держав”, - йдеться в коментарі.

В МЗС наголошують, що ніхто не може поставити під сумнів суверенне право України здійснювати контроль за перебуванням іноземних військ на своїй території. Такий контроль здійснюється Україною на основі чинних міжнародних угод щодо ЧФ РФ і норм міжнародного права.

Відповідаючи 28 серпня на запитання журналістів на прес-конференції в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Душанбе, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив: ”Що стосується проблеми флоту, то ці проблеми мають вирішуватись на підставі двох юридичних фактів. Перший факт-це укладення спеціальної угоди про флот. І російський флот на підставі такої угоди, є присутнім и виконує свої зобов’язання”.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, в рамках цієї угоди можуть застосовуватися будь-які процедури. Президент РФ звернув увагу на те, що будь-яка міжнародна угода має “більш високу” юридичну силу, ніж укази і розпорядження місцевої влади. “В цьому зміст міжнародного права”, - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами Президента РФ, другий юридичний факт – Чорноморський флот є інтегральною частиною російських збройних сил. “Російські збройні сили підпорядковуються Верховному головнокомандуючому. Верховний головнокомандуючим є за Конституцією президент. З цього і треба виходити, а решта - емоції”, - додав Д.МЕДВЕДЄВ.