Тимошенко не дозволить втягнути країну в жодні чужі конфлікти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зробить все для того, щоб не втягувати Україну в міжнародні конфлікти і протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи на святковому концерті з нагоди Дня шахтаря на стадіоні «Авангард» у Луганську.

«Я не дозволю країну втягнути ні в які чужі конфлікти, ні в які чужі протистояння», - сказала прем`єр-міністр.

Вона також зазначила, що мир – це головне, що вдалося зберегти Україні за 17 років своєї незалежності. «Це впевненість в тому, що Україна не буде ні в яких чужих конфліктах... Ми матимемо мир, багатство і процвітання», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.